قتيل في أعمال عنف خلال مسيرة بمدينة كراتشي الباكستانية

اشتبكت الشرطة في مدينة كراتشي، كبرى مدن باكستان، مع نشطاء يطالبون بإلغاء قانون يحد من سلطات رؤساء البلديات، ما أسفر عن مقتل ناشط، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.

ووقعت الاشتباكات عندما استخدم عناصر الشرطة الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من السير نحو مكاتب حكومية في المدينة الساحلية الواقعة جنوبي البلاد، ما قوبل بإدانة واسعة النطاق من جميع التيارات السياسية.

وأعلن حزب الحركة القومية المتحدة وفاة أحد أعضائه، ويدعى محمد أسلم، داخل مستشفى بعد إصابته في الاشتباك مع الشرطة. وكان هناك نساء وأطفال بين عشرات الجرحى.

يمثل حزب الحركة القومية بشكل رئيسي المهاجرين العرقيين الذين فروا إلى باكستان قادمين من الهند خلال فترة التقسيم عام 1947.

ويسيطر الحزب على المجال السياسي في كراتشي، عاصمة إقليم السند، وهو حليف في حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

ويتوقع أن يحضر آلاف الأشخاص جنازة الناشط أسلم اليوم الخميس. ودعا الحزب إلى يوم آخر من الاحتجاجات.

المصدر: AP