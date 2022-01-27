منظمة شنغهاي تأمل بالتعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب

قال المكتب الصحفي للبنية الإقليمية لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون، إن هذه الهيئة تأمل بالتعاون مستقبلا مع إيران في مكافحة الإرهاب.

ووفقا للمكتب، ناقش روسلان ميرزاييف مدير اللجنة التنفيذية للبنية الإقليمية لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون، مع السفير الإيراني لدى أوزبكستان حميد نيرابادي، قضايا التعاون الثنائي.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه اليوم: "تم بالتفصيل بحث ومناقشة التدابير الإجرائية لانضمام إيران إلى المنظمة، وفي هذا الصدد، تم بحث الآفاق المحتملة للتعاون مع اللجنة التنفيذية للبنية الإقليمية لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

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ومنظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتضم المنظمة، الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في هذه المنظمة، أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.

المصدر: نوفوستي