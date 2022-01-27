نادي الأسير الفلسطيني: نقل أسرى "جلبوع" الستة إلى سجون أخرى

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن إدارة السجون الإسرائيلية، نقلت أسرى "جلبوع" الستة الذين أعيد اعتقالهم، إلى العزل في سجون أخرى.

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وأوضح النادي، في بيان، أن "إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، المعزولين في سجني "أيالون" و"بئر السبع"، إلى العزل في سجون أخرى".

"المصدر: "معا

وأضاف: "تم نقل الأسير محمود العارضة إلى عزل سجن "أوهليكيدار"، والأسير زكريا زبيدي إلى عزل سجن "ريمونيم"، والأسير مناضل نفيعات إلى عزل سجن "رامون"، فيما تم نقل الأسير علي أبو بكر إلى عزل سجن "مجدو".

المصدر: "معا"