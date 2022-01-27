 
مباشر

نادي الأسير الفلسطيني: نقل أسرى "جلبوع" الستة إلى سجون أخرى

أخبار العالم

نادي الأسير الفلسطيني: نقل أسرى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9ev

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن إدارة السجون الإسرائيلية، نقلت أسرى "جلبوع" الستة الذين أعيد اعتقالهم، إلى العزل في سجون أخرى.

إقرأ المزيد
"نادي الأسير الفلسطيني": إسرائيل نقلت أسيرا من المستشفى إلى عيادة سجن رغم خطورة وضعه الصحي

وأوضح النادي، في بيان، أن "إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، المعزولين في سجني "أيالون" و"بئر السبع"، إلى العزل في سجون أخرى".

نادي الأسير الفلسطيني: نقل أسرى
"المصدر: "معا

وأضاف: "تم نقل الأسير محمود العارضة إلى عزل سجن "أوهليكيدار"، والأسير زكريا زبيدي إلى عزل سجن "ريمونيم"، والأسير مناضل نفيعات إلى عزل سجن "رامون"، فيما تم نقل الأسير علي أبو بكر إلى عزل سجن "مجدو".

المصدر: "معا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا