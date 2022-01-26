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أردوغان: دعوت بوتين إلى تركيا ويمكننا جمع زعيمي روسيا وأوكرانيا ضمن جهود السلام

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أردوغان: دعوت بوتين إلى تركيا ويمكننا جمع زعيمي روسيا وأوكرانيا ضمن جهود السلام
ntv.com.tr
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه دعا إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا لإجراء لقاء، مجددا مبادرته للتوسط في حل التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة "NTV" مساء الأربعاء: "دعونا السيد بوتين إلى بلادنا. نريد اتخاذ بعض الخطوات لتنظيم لقاء ثنائي بيننا... لبحث العلاقات الثنائية".

وأضاف في تطرقه إلى الملف الأوكراني: "أتمنى ألا تقدم موسكو على عمل عسكري ضد أوكرانيا، فمثل هذه الخطوة لا يمكن أن تكون عقلانية بالنسبة لروسيا والمنطقة".

وتابع: "يمكننا أن نفتح الطريق المؤدي إلى السلام مجددا عبر جمع زعيمي البلدين (روسيا وأوكرانيا) في تركيا إذا أرادا".

المصدر: وكالات

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