وصول 6 مقاتلات أمريكية إلى إستونيا وسط التوتر مع روسيا

وصلت 6 مقاتلات أمريكية إلى إستونيا لتعزيز بعثة الناتو في البلاد على خلفية تصاعد التوتر شرق أوروبا في ظل الادعاءات الغربية المستمرة حول استعداد روسيا لغزو محتمل لأوكرانيا.

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وذكر المكتب الإعلامي لهيئة الأركان العامة للقوات الإستونية، في بيان، أن "6 مقاتلات من طراز F-15E Strike Eagle للقوات الجوية الأمريكية وصلت إلى قاعدة أماري" في شمال غرب إستونيا في إطار التدريبات "Astute Protector".

ولفت البيان إلى أن الهدف الأساسي من وصول المقاتلات الأمريكية إلى إستونيا يتمثل في دعم بعثة البلطيق للأمن الجوي بالتعاون مع مقاتلات F-16" للقوات البلجيكية تم نشرها في المنطقة سابقا.

وستشارك الطائرات الأمريكية في التدريبات مع 4 مقاتلات دنماركية من المقرر أن تصل إلى ليتوانيا الخميس.

وقال رئيس هيئة الأركان في قيادة الحلفاء الجوية في ألمانيا، يورغ ليبرت، في بيان: "الطائرات الإضافية ستعمل من كثب مع المفارز الحالية لزيادة استعدادنا وتعزيز قدراتنا العملانية التبادلية والتأكيد على التضامن القوي بين دول التحالف".

وتجري المناورة بعد أن دعا رئيس الوزراء الإستوني، كاجا كالاس، إلى وجود أمريكي أكبر في دول البلطيق من أجل ردع روسيا.

المصدر: وكالات