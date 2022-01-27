صحيفة: بريطانيا تدرس إمكانية نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية نقلا عن مصادرها بأن بريطانيا تدرس إمكانية نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية.

وتشير المصادر إلى أن القوات البريطانية ستنشر على المحور الشمالي الشرقي للناتو، وليس الجنوبي الشرقي على الأرجح.

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وأضافت المصادر أن القرار النهائي بشأن نشر القوات الإضافية لم يتخذ بعد، وأن الحكومة البريطانية تنظر إليه بمثابة "وسيلة ردع للتوغل الروسي" في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن خططها لإرسال 8500 عسكري أمريكي إضافيا إلى أوروبا "لحماية" الجناح الشرقي للناتو.

من جهتها، نفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية لها بهذا الصدد.

المصدر: "تلغراف"