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البيت الأبيض: بايدن باق على وعده بتعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا

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البيت الأبيض: بايدن باق على وعده بتعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا
Globallookpress Leigh Vogel - Pool via CNP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن التزامه بوعده الانتخابي بتعيين قاضية سوداء في أي مقعد يشغر في المحكمة العليا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء.

وجاء بيان البيت الأبيض عقب تقارير عن عزم القاضي في المحكمة ستيفن بريير على التقاعد.

ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الأنباء المتعلقة بالقاضي بريير، كما لم تناقش استعدادات بايدن لملء المقعد الشاغر، لكنها قالت إن الرئيس "حتماً باق على التزامه" السابق "تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا".

وكانت شبكتا "إن.بي.سي" و"سي.إن.إن" أفادتا بأن القاضي الليبرالي بريير، البالغ 83 عاما، يعتزم التقاعد مع انتهاء الدورة الحالية في نهاية يونيو.

وعين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا، ما منح اليمين غالبية ستة مقاعد من أصل تسعة.

المصدر: "أ ف ب"

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