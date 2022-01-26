واشنطن تتحدث عن "خيارات بديلة" في حال فشل الدبلوماسية في منع إيران من الحصول على سلاح نووي
Globallookpress White House
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعمل على إعداد "خيارات بديلة"، في حال فشل الدبلوماسية في تسوية الملف النووي الإيراني.
وأكد خلال اجتماع افتراضي مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا أنه "بينما تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية كأفضل وسيلة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فإنها تحضر خيارات بديلة، بالتنسيق مع شركائها، في حالة فشل الدبلوماسية".
وكان البيت الأبيض أعلن الشهر المنصرم أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات جديدة تجاه إيران، ستتخذها في حال فشل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا.
المصدر: RT
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