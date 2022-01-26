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المستشار النمساوي: إيقاف "السيل الشمالي 2" لن يؤثر على روسيا كثيرا

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المستشار النمساوي: إيقاف
AP Michael Gruber
المستشار النمساوي كارل نيهامر
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صرح المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن إيقاف مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، لن يكون كافيا للتأثير على روسيا.

وقال نيهامر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يوم الأربعاء، إن "السيل الشمالي 2" واحد من الخطوط الكثيرة لأنابيب الغاز التي تصل أوروبا. وإذا فكرنا في نظام العقوبات... فهذا قليل للغاية".

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وتابع: "إذا كنا بحاجة إلى اتخاذ خطوات حازمة في حال التصعيد العسكري، فإن العقوبات التي تناقش على مستوى الاتحاد الأوروبي ستكون حساسة بالنسبة لروسيا".

وأضاف أن النمسا على اتصال بألمانيا في ما يخص إجراءات الاتحاد الأوروبي للرد على التصعيد العسكري المحتمل حول أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"

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