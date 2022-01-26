السفير الروسي: برلين لا تزال متمسكة بضرورة إطلاق "السيل الشمالي 2"
موقع السفارة الروسية في برلين
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لا تزال ألمانيا متمسكة بموقفها المؤيد لإطلاق "السيل الشمالي 2"، حسبما قال السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف.
وعلق السفير، في تصريحات لقناة "روسيا 24" مساء اليوم الأربعاء، على العقوبات المحتملة على خط أنابيب الغاز الذي تم بناؤه في إطار مشروع "السيل الشمالي 2": "ألمانيا لا تزال ملتزمة بنهجها الداعي إلى وجود السيل الشمالي 2".
وذكر الدبلوماسي أن روسيا، وعلى الرغم من الظروف السياسية الصعبة، "تقيدت تقيدا صارما بالتزاماتها" بشأن إمدادات الطاقة إلى الدول الأوروبية.
المصدر: "نوفوستي"
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