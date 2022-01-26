إيران تؤكد أنها تريد الحصول على ضمانات حقيقية ورفع الحظر عنها في مفاوضات فيينا

أكدت إيران أنها تريد الحصول على ضمانات حقيقية خلال المفاوضات الجارية بينها وبين القوى العالمية (4 + 1) في العاصمة النمساوية فيينا حول ملفها النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) لتقديم تقرير حول عملية المفاوضات: "نحن يهمنا الحصول على ضمانات حقيقية وشاملة مع التركيز على إلغاء الحظر" المفروض على طهران.

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وأضاف: "لم نجر حتى اليوم أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع أن "المفاوضات مع الدول الأعضاء في مجموعة 4+1 تتواصل بنحو جيد، وسط تأكيدنا على موضوع التحقق، وقد حصل حتى الآن تقدم جيد لكن هناك قضايا لا تزال عالقة".

وأكد أن "الغرب يسعى وراء الحصول على نقاط من إيران، وبواسطة مخططات بالية يريد أن يبث القلق بين الشعب وصولا إلى مآربه".

وشدد على أن الجانب الأهم بالنسبة لبلاده هو "التوصل إلى اتفاق مستديم، ذي مصداقية وشامل، في إطار مبدأ رابح - رابح".

المصدر: "إرنا"