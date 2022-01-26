شاهد.. السفير الأمريكي يغادر الخارجية الروسية بعد تسليم رد واشنطن على المقترحات الأمنية من موسكو

وصل السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، مساء اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية لتسليم رد واشنطن على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها موسكو.

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وأفادت وكالة "تاس" بأن ساليفان وصل إلى مقر الوزارة في الساعة 19:30 من مساء اليوم حيث قضى هناك أكثر بقليل من نصف ساعة ومن ثم غادرها دون الرد على أسئلة الصحفيين.

وذكرت الوزارة أن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، استقبل ساليفان "بطلب منه"، حيث "سلم كبير مسؤولي البعثة الدبلوماسية الأمريكية خلال اللقاء الرد الخطي من قبل إدارة الولايات المتحدة على مشروع الاتفاق الثنائي، الذي تقدم به سابقا الطرف الروسي بشأن الضمانات الأمنية".

المصدر: RT