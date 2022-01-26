حكومة التشيك تقرر تسليم أوكرانيا 4000 قذيفة مدفعية وسط التوتر مع روسيا

أقرت الحكومة التشيكية، اليوم الأربعاء، تسليم أوكرانيا هبة عسكرية قوامها 4000 قذيفة مدفعية على خلفية الادعاءات الغربية حول احتمال تعرضها لغزو من قبل روسيا.

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وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التشيكية، ياكوب فاينور، لوكالة "فرانس برس" إن "الحكومة أقرت اليوم الهبة البالغة قيمتها 36.6 مليون كراون تشيكيا (1.5 مليون يورو)".

ونقلت وسائل إعلامية محلية أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء للإعراب عن تضامنها مع أوكرانيا في ظل تصاعد التوتر على حدودها مع روسيا.

وأوضحت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، أن الحديث يدور عن قذائف مدفعية من عيار 152 ملم يتم استخدامها في منظومات هاوتزر، مضيفة أن سلطات بلادها تدرس أيضا خيارات أخرى لمساعدة أوكرانيا.

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وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات