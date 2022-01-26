نانسي بيلوسي تترشح لإعادة انتخابها في الكونغرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنها مرشحة لإعادة انتخابها في الكونغرس من دون أن توضح ما إذا كانت تريد البقاء رئيسة للمجلس.

وقالت بيلوسي (81 عاما) إن الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية، التي يمكن أن يخسر فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن أغلبيته في الكونغرس الأميركي "حاسمة".

وأضافت النائبة عن كاليفورنيا والتي دخلت إلى الكونغرس في 1987: "ديمقراطيتنا على المحك والأمر ليس أقل من ذلك"، مشيرة إلى الهجوم على مبنى الكونغرس من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب والقيود التي فرضت على التصويت في ولايات جمهورية.

وأضافت: "لكن كما يقولون نحن لا نتململ، نحن نتحرك. لهذا السبب أنا أرشح نفسي لإعادة انتخابي".

لكن بيلوسي لم تكشف أي تفاصيل بشأن رغبتها في العودة إلى رئاسة مجلس النواب. ويسعى اليسار الديموقراطي إلى تغيير هذه القيادة منذ عدة سنوات.

ونانسي داليساندرو أم لخمسة أطفال. وقد ولدت في 26 مارس 1940 في بالتيمور لأسرة كاثوليكية إيطالية أميركية. وكان والدها وشقيقه رئيسي بلدية هذه المدينة الصناعية الكبيرة في شمال شرق البلاد.

المصدر: "أ ف ب"