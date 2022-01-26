وزير الدفاع الإيراني: التعاون الدفاعي والأمني مع أذربيجان "مهم للغاية"

وصف وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني تعزيز التعاون الدفاعي والأمني المشترك بين بلاده وأذربيجان بأنه "أمر مهم للغاية".

وخلال لقائه وزير الدفاع الاذربيجاني، الفريق ذاكر حسن اوف، في طهران، قال أشتياني: "بالنظر إلى القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، من الضروري تعزيز علاقات إيران وأذربيجان في مختلف المجالات أكثر من السابق".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن الوزير الإيراني أن لدى البلدين "الكثير من القدرات والإمكانيات في تعزيز العلاقات الشاملة بسبب موقعهما وخصائصهما الجيوسياسية الخاصة".

وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع الأذربيجاني أشاد بدعم إيران لوحدة أراضي بلاده، وقال إن قدراتها العسكرية "مدعاة للفخر والاعتزاز".

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية