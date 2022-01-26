رئيس المجلس الأوروبي: يجب استخدام كل الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات مع روسيا

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة استخدام كل الصيغ الدبلوماسية المتوفرة في محاولة تسوية الخلافات مع روسيا.

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وخلال مؤتمر صحفي في سلوفاكيا قال ميشيل: "يجب استخدام جميع الإمكانيات وجميع الصيغ الدبلوماسية"، موضحا أن هذا العمل الدبلوماسي يمكن القيام به في إطار كل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس الأمن الدولي، و"رباعية نورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا)، ومجلس روسيا الناتو، وكذلك خلال اتصالات ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

المصدر: "إنترفاكس"