رئيس الكنيست الإسرائيلي يطلب مساعدة ألمانيا في إعادة أسرى لدى "حماس"

طلب رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي مساعدة المستشار الألماني أولاف شولتز في إعادة أسرى ومفقودين إسرائيليين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ليفي الذي يزور ألمانيا التقى شولتز، وطلب منه المساعدة في التعامل مع قضية الأسرى والمفقودين وشدد على أهمية ألمانيا في المحادثات النووية مع إيران.

وتحتفظ "حماس" بـ 4 إسرائيليين بينهما جنديان أسرتهما خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014، فيما أسر الآخران وهما مدنيان في ظروف غير معروفة بعد الحرب.

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وتشترط "حماس" الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الأربعة.

وليفي هو أول مسؤول إسرائيلي يلتقي بشولتز منذ تولي مهام منصبه الشهر الماضي، خلفا لأنغيلا ميركل التي ظلت في المنصب 16 عاما.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الكنيست غدا الخميس كلمة في جلسة "البوندستاغ" (البرلمان الألماني)، في احتفال بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى "الهولوكوست"، في إشارة إلى المحارق النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "سبوتنيك"