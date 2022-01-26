بعد انتشال جثة.. السلطات الأمريكية تواصل البحث عن 38 مفقودا أمام سواحل فلوريدا

أفادت السلطات الأمريكية بمواصلة الجهود للعثور على 38 شخصا فقدوا قبالة فلوريدا بعد مغادرة قاربهم لجزر الباهاما فيما يشتبه بأنها محاولة تهريب بشر، بينما تم انتشال جثة واحدة.

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وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل الأمريكي، الكابتن جو آن بورديان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم حتى الآن العثور على ناج وانتشال جثة، مبينة أن عدد الأشخاص في القارب الذي انقلب في المحيط الأطلسي كان 40، وشددت على أن العثور على المهاجرين الآخرين على قيد الحياة هو أولوية قصوى.

وتابعت: "إنه أمر مريع. كلما طالت مدة بقائهم في الماء... معرضين للبيئة البحرية... مع كل لحظة تمر، يصبح العثور على ناجين أكثر خطورة واقل احتمالا".

وأضافت بورديان أن فرق البحث عملت طوال الليل بعد أن اكتشف طاقم سفينة تجارية أحد الناجين وحيدا صباح الثلاثاء وهو يتشبث بهيكل القارب الذي يبلغ طوله 25 قدما على بعد 40 ميلا (64 كيلومترا) قبالة فورت بيرس بولاية فلوريدا.

وأكدت بورديان أنه منذ ذلك الحين قامت أطقم البحث، على الأقل أربع سفن وخمس طائرات، بمسح منطقة شاسعة تقارب مساحة ولاية نيوجيرسي. وتخطط أطقم البحث لمواصلة عملها طوال يوم الأربعاء ثم إعادة تقييم الموقف.

وقالت: "نحن نستخدم كل معلومة ممكنة للتأكد من أننا نستنفد جهودنا في البحث... لكن لا يمكننا البحث إلى الأبد".

ونقلت أن الرجل قال إنه كان ضمن مجموعة من 40 شخصا غادروا جزيرة بيميني في الباهاما مساء السبت فيما يشتبه جهاز الأمن البحري في أنها عملية تهريب بشر، مضيفا أن زورقهم انقلب بعد ذلك بقليل، ولم يكن أي منهم يرتدي سترة نجاة.

المصدر: "أسوشيتد برس"