لودريان يحث شركاء باريس الغربيين على ضمان مواصلة الحوار مع روسيا

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان شركاء باريس الغربيين على بذل كل جهودهم لضمان مواصلة الحوار مع روسيا.

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وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء: "لا أخفي عنكم أن الوضع متوتر جدا، ونسعى مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو إلى وقف هذا التصعيد".

وأضاف لودريان: "موقفنا واحد في أن عقوبات واسعة النطاق ضرورية في حال التطاول على سلامة أوكرانيا الإقليمية. مع ذلك فمن الضروري فعل ما يمكن فعله من أجل مواصل الحوار مع روسيا".

وتحدث مسؤولون بارزون في الغرب في الفترة الأخيرة بوتيرة متزايدة عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة أشد صرامة على روسيا تحت ذريعة تخطيطها المزعوم لـ"غزو أوكرانيا".

وكانت موسكو قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن التصعيد الحالي وإمداد عناصر متطرفة في أوكرانيا بالسلاح.

وشددت روسيا على أن تحركات قواتها ضمن حدودها لا تشكل خطرا على أحد، مرجحة أن كييف تستعد لمحاولة جديدة لحسم النزاع في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس) بالقوة، وحذرت من خطر تدبير استفزازات في المنطقة.

المصدر: "تاس"