نائب جمهوري يحذر إدارة بايدن من خطر "تكرار أحداث أفغانستان في أوكرانيا"

أعرب النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي تيد باد عن قلقه إزاء إمكانية تكرار الفوضى التي شهدتها عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل العام الماضي في أوكرانيا.

وأشار باد، في رسالة بعث بها أمس الثلاثاء إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المزاعم الغربية المتكررة عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، لافتا إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي سبق أن أعلنت مؤخرا أن السلطات الأمريكية لا تراقب تنقلات مواطنيها في الخارج ولا يعلمون لذلك العدد الدقيق لرعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أوكرانيا حاليا.

Given the fact that the Biden administration stranded an unknown number of Americans in Afghanistan last year, we are rightfully concerned for the fate of American citizens again in harm's way in Ukraine. pic.twitter.com/t6cuOGXA99 — Congressman Ted Budd (@RepTedBudd) January 25, 2022

وذكّر النائب الجمهوري بتصريحات بايدن الذي قال الأسبوع الماضي إن ""تدخلا روسيا محدودا" في أوكرانيا قد يستدعي ردا أقل صرامة من قبل الولايات المتحدة، مشددا على أن الشعب الأمريكي في ظل هذا الكلام يشعر بقلق إزاء مصير مواطنيه الذين أصبحوا وسط هذا "الوضع القابل للانفجار".

وتابع باد مخاطبا بلينكن: "نظرا لأن إدارة بايدن سبق أن تركت عددا غير معروف من الأمريكيين خلال عملية الانسحاب من أفغانستان العام الماضي، أعرب لكم عن قلقي البالغ إزاء مصير مواطنين أمريكيين وجدوا أنفسهم من جديد في وضع خطير في أوكرانيا".

ووجه النائب ثلاثة أسئلة إلى وزارة الخارجية، وهي:

هل تعلم إدارة بايدن العدد الدقيق للأمريكيين الذين قد يحتاجون إلى الإجلاء من أوكرانيا؟

هل هناك خطة لدى إدارة بايدن لإجلاء جميع الأمريكيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا في حال "الغزو الروسي" لهذا البلد؟

ما هي الخطوات التي تنوي إدارة بايدن اتخاذها لضمان أمن الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا في حال "الغزو الروسي"؟

وشدد باد على أن سلوك إدارة بايدن إزاء الأمريكيين في أفغانستان كان "مشينا"، مضيفا: "أتخوف من أن وضعا مماثلا قد يتكرر في أوكرانيا. سياسة "الكل يتحمل المسؤولية عن نفسه" ليست مناسبة للولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت حكومة روسيا قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن التصعيد الحالي وإمداد عناصر متطرفة في أوكرانيا بالسلاح، وحذرت من خطر تدبير استفزازات في منطقة دونباس قريبا.

المصدر: RT