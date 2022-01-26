بالفيديو.. السفيرة الأمريكية الجديدة توجه رسالة إلى الجزائريين قبل قدومها

بمناسبة قرب قدومها إلى الجزائر، بعثت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، برسالة إلى الجزائريين.

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وفي مقطع فيديو لها، قالت السفيرة: "اسمي إليزابيث مور أوبين، ويشرفني أن أكون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى الجزائر..سنودع أنا وزوجي دانيال قريبا واشنطن العاصمة، باتجاه الجزائر العاصمة الجميلة. يسعدنا العودة إلى بلد يعني الكثير بالنسبة لنا، ولم ننس كرم الضيافة الجزائرية".

وأضافت إليزابيث مور أوبين: "لقد أمضينا 3 سنوات رائعة في الجزائر من 2011 إلى 2014، عندما كنت الرقم 2 في سفارة الولايات المتحدة. التعرف على الشعب الجزائري واكتشاف جزء من بلدكم الجميل كان جزءا من تجربة رائعة".

وتابعت: "بصفتي سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر، سيكون هدفي تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا وشعبينا. سواء كان ذلك بمساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار في تنويع الاقتصاد الجزائري. أو توفير المزيد من فرص تعلم اللغة الإنجليزية للشباب الجزائري".

واختتمت رسالتها بالقول: "آمل أيضا أن تتاح لي الفرصة لزيارة كل ولاية".

في حين قال زوجها: "نتطلع كثيرا للعودة إلى الجزائر، وأتطلع إلى مقابلة المزيد من الجزائريين وإعادة تذوق الطبخ الرائع والموسيقى وخاصة شرابي المفضل حمود بوعلام..نراكم قريبا".

هذا ومن المقرر أن تصل إليزابيث مور إلى الجزائر في أوائل فبراير المقبل لاستئناف مهامها، حيث تم تعيينها بتاريخ 16 أبريل 2021، سفيرة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، وجاء قرار تعيينها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسبق لإليزابيث مور أوبين أن عملت بالجزائر، حيث شغلت منصب نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في الجزائر العاصمة، كما شغلت منصب المدير التنفيذي في مكتب شؤون الشرق الأدنى وآسيا، وكانت القائمة بالأعمال في كندا، والمديرة التنفيذية لشؤون نصف الكرة الغربي.

المصدر: "النهار": الجزائرية + RT