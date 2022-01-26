توقيف شخصين في مانشستر في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في تكساس

ألقي القبض، اليوم الأربعاء، على رجلين في مدينة مانشستر البريطانية في إطار التحقيق بعملية احتجاز الرهائن في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.

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وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان: "كجزء من التحقيق المحلي، تم إلقاء القبض على رجلين هذا الصباح في مانشستر. وما زالا رهن الاحتجاز للاستجواب".

وقالت الشرطة، إن رجلين اعتقلا الأسبوع الماضي في مدينتي برمنغهام ومانشستر واحتجزا للاستجواب في الإطار نفسه.

واتهم مالك فيصل أكرم، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 44 عاما، باحتجاز أربعة أشخاص في "مجمع بيث إسرائيل" في كوليفيل بولاية تكساس، في مواجهة استمرت 11 ساعة مع الشرطة في 15 يناير، وانتهت بقتله عل يد الشرطة.

ووصل مالك أكرم إلى الولايات المتحدة في أواخر ديسمبر عبر مطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك، بحسب ما قاله مصدر في إنفاذ القانون الأمريكي مطلع على التحقيق لشبكة CNN.

وقال مسؤول بريطاني لشبكة CNN، إن أكرم كان معروفا لأجهزة الأمن البريطانية وكان موضوع تحقيق قصير في عام 2020، وتم إغلاق التحقيق عندما قررت السلطات أن أكرم لم يعد يمثل تهديدا.

المصدر: CNN