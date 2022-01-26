الولايات المتحدة تتخلى عن قرارها رفض منح تأشيرة دخول لرائد فضاء روسي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن واشنطن تخلت عن قرارها رفض منح تأشيرة دخول لرائد الفضاء الروسي، نيكولاي تشوب، كي يجري تدريبات تقليدية في أراضيها قبل رحلته الفضائية.

وأكد المكتب الإعلامي لـ"روس كوسموس" في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة منحت تشوب تأشيرة لدخول أراضيها، بهدف المشاركة بتدريبات في مركز لندون جونسون للفضاء.

وذكّر البيان بأن الولايات المتحدة سبق أن رفضت، دون تقديم أي توضيحات، منح تأشيرة لرائد الفضاء الروسي الذي من المقرر أن يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع 2023، مؤكدا أن "روس كوسموس" اتخذ إجراءات على وجه السرعة لحل هذه المسألة.

ويخضع جميع رواد الفضاء تقليديا للتدريبات في مركز جونسون الواقع في مدينة هيوستن قبل توجههم إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: "نوفوستي"