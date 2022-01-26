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الدنمارك تخطط لرفع قيود كوفيد في الأول من فبراير

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الدنمارك تخطط لرفع قيود كوفيد في الأول من فبراير
Globallookpress
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تخطط الحكومة الدنماركية، لرفع جميع قيود فيروس كورونا في الأول من فبراير القادم، بحسب وزارة الصحة الدنماركية.

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وقال وزير الصحة الدنماركية، ماغنوس هيونيك، إن الحكومة تخطط لرفع جميع قيود كوفيد في الأول من فبراير، على الرغم من تسجيل عدد قياسي بالإصابات.

وأوضح، في رسالة إلى المشرعين، يقترح فيها رفع جميع القيود المحلية: "أود أن لا يتم تصنيف Covid-19 على أنه مرض خطير على المجتمع اعتبارا من 1 فبراير".

المصدر: AFP

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