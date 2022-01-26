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زاخاروفا ردا على تصريحات بلينكن حول"العدوان الروسي": كيف يمكن أن يكون عدوانا روسيا داخل أراضينا

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زاخاروفا ردا على تصريحات بلينكن حول
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على تصريحات وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول مزاعم"العدوان الروسي" على أوكرانيا، قائلة "كيف يمكن أن يكون عدوانا روسيا داخل أراضينا".

وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا عبر منشور: "ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدوان روسيا على حدودها مع نظيرته البريطانية ليز تروس.. انظروا كيف.. اتضح أننا هاجمنا أنفسنا. نحن عدوانيون بشكل ماكر داخل حدودنا!".

ولفتت زاخاروفا إلى أنه في الأشهر الأخيرة دأب الغرب على اتهام روسيا بشكل متزايد بالتحضير لـ "غزو" أوكرانيا.

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وتنفي موسكو كل المزاعم الغربية، مؤكدة أن روسيا تنقل عسكرييها ومعداتها داخل أراضيها. وأشار الكرملين ووزارة الخارجية مرارا إلى أن هدف روايات الغرب حول "العدوان" الروسي هو بناء تجمع لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي

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