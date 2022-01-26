إصابة رئيس وزراء أرمينيا للمرة الثانية بـ"كوفيد-19"
Sputnik
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أعلنت الحكومة الأرمنية أن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، أصيب بفيروس كورونا، للمرة الثانية.
وأكد المكتب الإعلامي للحكومة اليوم الأربعاء أن نتائج الفحص الذي خضع له باشينيان جاءت إيجابية (أي مصاب)، لافتة إلى أن رئيس الوزراء عقب تشخيص إصابته بالعدوى دخل العزل الصحي، وفقا للقواعد السارية.
وأشار البيان إلى عدم ظهور أي أعراض لدى باشينيان حتى الآن، مضيفا أن رئيس الحكومة سيستمر في أداء مهامه عن بعد.
وسبق أن أصيب باشينيان لأول مرة بكورونا في يونيو 2020.
المصدر: "سبوتنيك-أرمينيا"
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