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ماليزيا.. 4066 إصابة جديدة ووفاة 16 شخصا بفيروس كورونا

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ماليزيا.. 4066 إصابة جديدة ووفاة 16 شخصا بفيروس كورونا
Globallookpress
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توفي 16 شخصا وسجلت 4066 إصابة جديدة أمس بفيروس كورونا في ماليزيا، بحسب وزارة الصحة في البلاد.

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وأفادت وزارة الصحة الماليزية بأن عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة في البلاد وصل  إلى 31918 حالة وفاة.

وسجلت ماليزيا 4066 إصابة جديدة بكوفيد -19 أمس، ويوجد حاليا 45699 حالة نشطة، بما في ذلك 131 حالة في وحدات العناية المركزة (ICU)، احتاج 65 منها إلى مساعدة في الجهاز التنفسي.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المسجلة في ماليزيا، منذ بداية الجائحة، 2.840.225 إصابة.

المصدر: malaymail

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