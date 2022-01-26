بسبب تراكم الثلوج.. فيديو مرعب للحظة انهيار سقف محطة الشحن في مطار اسطنبول والدمار الذي خلفه!

انهار أمس الثلاثاء سقف مبنى المنشأة التي تخدم الشحن التركي في مطار اسطنبول الدولي بسبب تراكم الثلوج فوقه، ويظهر فيديو متداول حجم الدمار الذي سببه الانهيار.

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وقال يحيى أوستن، المستشار الصحفي في الخطوط الجوية التركية، في تغريدة على موقع "تويتر" إن الانهيار كان بسبب الكتل الثلجية المتراكمة، واشتداد العاصفة الثلجية، وأضاف: "لم يتضرر أي من زملائنا من جراء هذا الوضع، وتجري متابعة العملية عن كثب".

وتجتاح العواصف الثلجية مدينة اسطنبول منذ أيام، وحذّر المسؤولون وخبراء الأرصاد المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية عن إلغاء 31 رحلة مجدولة يوم الاثنين من وإلى "مطار صبيحة جوكشن الدولي" باسطنبول بسبب تساقط الثلوج.

وأوضح المستشار الإعلامي للشركة أن "بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرا لأحوال الطقس التي يتوقع أن تزداد سوءا في اسطنبول، وأوصى المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم".

İstanbul Havalimanı'nda bir kargo şirketine hizmet veren tesisin çatısı çöktü. #RehberTVpic.twitter.com/HG1fZzi8ti — Rehber Haber (@RehberTvHaber) January 26, 2022

المصدر: RT