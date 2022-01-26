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نتنياهو يتهم حكومة بينيت بفقدان السيطرة على مسار جائحة كورونا

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نتنياهو يتهم حكومة بينيت بفقدان السيطرة على مسار جائحة كورونا
Globallookpress
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اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حكومة نفتالي بينيت الحالية بفقدان السيطرة على مسار جائحة كورونا، بحسب ما أفادت به مراسلتنا.

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وقال نتنياهو في تغريدة على موقع "تويتر"، خلال زيارته مستشفى هداسا عين كرم، بحسب مراسلة RT: "إن حكومة بينيت فقدت السيطرة على مسار الجائحة".

وأضافت المراسلة إن "القناة السابعة العبرية تتحدث عن حوالي 40 وفاة يومية جراء الجائحة".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه تم تسجيل ما مجموعه 76,017 حالة إصابة يومية جديدة في إسرائيل، بانخفاض كبير في الأعداد عن 83,613 حالة في اليوم السابق.

المصدر: RT+jpost

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