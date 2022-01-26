خبير فرنسي بالشؤون السياسية: الأزمة حول أوكرانيا علامة على ضعف الولايات المتحدة

عبّر الخبير الفرنسي في الشؤون السياسية، جيل كيبيل، عن رأي مفاده أن تطور الأحداث حول أوكرانيا هو علامة على ضعف الولايات المتحدة.

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وأشار كيبيل أيضا في مقابلة مع صحيفة "إلموندو" الإسبانية إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان "يظهر أن الولايات المتحدة لا تملك مثل تلك الموارد العالمية للقوة كما في الماضي".

ولفت المتخصص الفرنسي في الشؤون السياسية إلى أن "الناتو أُقيم لاحتواء الاتحاد السوفيتي، ولكنه لا يملك نفس الفعالية ضد الصين. ولم تتم إعادة النظر في حلف الناتو بعد (حل) حلف وارسو وسقوط جدار برلين، ولكن جرت إعادة توجيهه فقط، ووصل اليوم إلى أقصى حدوده، وأصبح غير فعال".

وقال كيبيل في هذا السياق: "ما نراه الآن هو ضعف الولايات المتحدة. ما نراه في الشرق الأوسط هو علامة على ذلك، وما نراه على الحدود مع أوكرانيا هو علامة أخرى".

يشار إلى ان تصريحات راجت في الآونة الأخيرة في الدول الغربية، وكذلك في أوكرانيا تزعم بـ"غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية".

ووصف المتحدث باسم الرئاسية الروسية، دميتري بيسكوف، هذه التصريحات بأنها فارغة ولا أساس لها من الصحة، مشددا على أن روسيا لا تمثل تهديدا لأي أحد، ولم يستبعد في الوقت نفسه، احتمال وقوع استفزازات لتبرير مثل هذه التصريحات، وحذر من أن محاولات حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بالقوة العسكرية سيكون لها عواقب وخيمة.

المصدر: تاس