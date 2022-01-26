دونيتسك تعلن عن استعدادها للتصرفات العدائية من جانب كييف

أعلن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بجنوب شرق أوكرانيا، أن بلاده مستعدة لمواجهة التصرفات العدائية من جانب كييف.

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وأضاف بوشيلين لقناة روسيا 24: "نعم، نحن مستعدون للتصرفات العدائية من قبل الجانب الأوكراني، نعم حقيقة أن لديهم الآن المزيد من الإمكانيات.. الوضع يتحدث عن نفسه، أي أن لديهم الكثير من البيانات، والكثير من المعلومات حول القوات"، منوها بأن "الوضع يتطور بطريقة تجعلنا في حالة استعداد دائم".

وتابع قائلا: "هذا صحيح: تم تنفيذ عدد من التدريبات، وعناصر التنسيق بين الإدارات ذات الصلة، والعمل المشترك بين خدمات الطوارئ، لأنه لا يمكن استبعاد أي شيء".

وكانت "جمهورية لوغانسك الشعبية" قد أعلنت أن استخباراتها كشفت عن حشد مدرعات للجيش الأوكراني في أحد الأحياء السكنية قرب خط التماس بين طرفي النزاع في منطقة دونباس.

وحذر الكرملين من أن محاولة كييف استرجاع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف من جانب واحد في أعقاب انقلاب عام 2014 في أوكرانيا) بقوة السلاح ستضع الدولة الأوكرانية "أمام المجهول".

المصدر: نوفوستي