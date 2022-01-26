موسكو: الأسلحة الأمريكية الموردة إلى كييف سيستخدمها "النازيون الجدد" ضد دونباس

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الأسلحة التي تزود بها الولايات المتحدة أوكرانيا ستذهب إلى المسلحين والإرهابيين، الذين سيحصلون على تفويض مطلق للعمليات العسكرية في منطقة دونباس.

وانتقدت السفارة الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، التصريحات الأمريكية وقالت إن "الخدمات الصحفية في وزارة الخارجية والبنتاغون تتباهى بشكل شبه يومي بجهودهما في حشد المساعدة العسكرية لنظام كييف، مضيفة أن "السلطات الأمريكية تقوم بذلك، وهي تعلم جيدا أن الأسلحة الأمريكية الفتاكة ستنتهي في أيدي المسلحين والإرهابيين في أوكرانيا".

وأشارت السفارة إلى أنه إلى جانب الدعم السياسي والمادي، الذي تقدمه واشنطن لكييف، فإن "النازيين الجدد (في أوكرانيا)، في الواقع، يتلقون تفويضا مطلقا للاستفزازات والقيام بأعمال عسكرية في دونباس".

وأرسلت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة ثلاث شحنات من الأسلحة المختلفة إلى أوكرانيا عن طريق الجو.

وسلمت مؤخرا 80 طنا من المعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك 300 صاروخ "جافلين" مضاد للدبابات.

وأشارت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى "إغراق" أوكرانيا بأسلحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو، فضلا عن "عدد لا يحصى من المستشارين" من الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي