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واشنطن تهدد بيلاروس بـ "رد سريع" في حال استخدام أراضيها "للهجوم" على أوكرانيا

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واشنطن تهدد بيلاروس بـ
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة حذرت بيلاروس من السماح باستخدام أراضيها لـ"الهجوم الروسي" على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "خلال الأيام الأخيرة أكدنا لسلطات بيلاروس بوضوح أنه في حال سمحت باستخدام أراضيها للهجوم على أوكرانيا، ستواجه مينسك ردا سريعا وحازما من قبل الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها".

وأضاف برايس أن تواجد القوات الروسية على أراضي بيلاروس "يثير قلقا شديدا ويهدد سيادة بيلاروس".

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وحذر من أنه إذا نشرت روسيا قواتها على أراضي بيلاروس بشكل دائم، فإن الناتو قد يعيد النظر في تمركز قواته على حدود بيلاروس.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية وصلت إلى بيلاروس للمشاركة في تدريبات مشتركة على الأراضي البيلاروسية.

ونفت موسكو مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم عسكري" على أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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