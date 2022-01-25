الولايات المتحدة ترحل مرشحا سابقا للرئاسة في هايتي

ذكر السيناتور والمرشح السابق للرئاسة في هايتي، مويس جان شارل، أنه اعتقل على يد السلطات الأمريكية التي رحلته فيما بعد إلى بلاده.

وقال جان شارل، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" من مطار بورت أو برينس، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمريكية اعتقلته الاثنين بعد عودته إلى الولايات المتحدة من نيجيريا واستجوبته حول جولته إلى إفريقيا، وقضى بعد ذلك ليلة في السجن ليتم ترحيله الثلاثاء.

وتابع: "تم حظر دخولي إلى الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات. وألغوا تأشيرتي ووضعوني في السجن. هذا أمر مهين".

وينتمي جان شارل إلى معسكر الاشتراكيين وكان مرشحا لانتخابات الرئاسة في هايتي عامي 2015 و2016 حينما تنافس مع الرئيس الراحل المغتال في 2021، جوفينيل مويز.

المصدر: "أسوشيتد برس"