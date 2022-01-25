ماكرون: لا مكان لـ"علاجات تغيير الميول الجنسية" في فرنسا

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تغريدة أعرب فيها عن افتخاره بتبني بلاده قانونا يحظر علاجات تغيير الميول الجنسية، المعروفة بـ"علاج التحويل".

وكتب ماكرون على "فيسبوك": "تم تبني القانون الذي يحظر علاجات تغيير التوجه الجنسي بالإجماع!".

وأضاف: "فلنكن فخورين، لأن هذه الممارسات غير الجديرة ليس لها مكان في الجمهورية. أن تكون على طبيعتك ليست جريمة، لأنه لا يوجد ما يتطلب العلاج أصلا".

ويوصف "علاج التحويل" بأنه "ممارسات علمية" تهدف إلى تغيير التوجه الجنسي لشخص ما، من مثليّ الجنس إلى مغاير الجنس على سبيل المثال.

المصدر: RT