إطلاق نار على نقطة للجيش الإسرائيلي قرب نابلس
AP Majdi Mohammed
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض نقطة عسكرية تابعة له قرب مدينة نابلس لإطلاق نار في حادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.
وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "قبل قليل وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار من داخل سيارة نحو نقطة عسكرية قرب نابلس دون وقوع إصابات".
وأضاف أدرعي: "تم العثور في المكان على عيارات نارية. تواصل قوات الجيش أعمال التمشيط في المنطقة".
المصدر: RT
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