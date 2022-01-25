الرئيس الإيراني: مستمرون في مفاوضات فيينا لكن لن نربط كل الملفات بها

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران ستستمر في المفاوضات المنعقدة في فيينا حول ملفها النووي، دون أن تربط كافة الملفات بهذه المفاوضات.

وأضاف رئيسي في تصريح أن "مطالب الولايات المتحدة بالحوار المباشر معنا ليس أمرا جديدا، لكننا لم نجر مفاوضات مباشرة معها حتى الآن".

وأشار إلى أن طهران "تعمل على إفشال العقوبات المفروضة عليها من خلال التعامل مع روسيا ودول المنطقة".

وعن زيارته إلى روسيا، لفت إلى أنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عددا من الملفات الاقليمية والدولية منها الشأن السوري.

وأضاف: "سياستنا الخارجية تنص على التعامل مع كل الدول إلا التي تنوي الدخول بمواجهة معنا".

المصدر: RT