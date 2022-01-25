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شولتز: ننتظر من روسيا خطوات لوقف التصعيد في أوكرانيا

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شولتز: ننتظر من روسيا خطوات لوقف التصعيد في أوكرانيا
AP Andreas Gora/ddp via AP, File
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا تنتظر من روسيا "خطوات لوقف التصعيد" حول أوكرانيا، داعيا لبذل كل جهد لخفض التوتر.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء: "ننتظر من روسيا خطوات واضحة من شأنها أن تساهم في وقف التصعيد".

وأضاف شولتز أن ألمانيا ترحب بالحوار مع روسيا ضمن مختلف الصيغ، وخاصة رباعية نورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يساعد في تسوية الأزمة.

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وتابع: "يجب أن نعمل كل ما وسعنا من أجل تجاوز هذا الوضع عن طريق المفاوضات".

وكانت الدول الغربية قد هددت بفرض عقوبات "غير مسبوقة" على روسيا في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا.

من جهتها، رفضت موسكو مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير المزعوم للهجوم على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.

المصدر: "تاس"

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