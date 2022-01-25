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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع لبنان

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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع لبنان
الصورة من "تويتر"
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب مخدرات ومسدس بقيمة تقدر بعشرات آلاف الشواقل على الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "قوات جيش الدفاع والشرطة تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع لبنان حيث رصدت دورية اعتيادية في منطقة بلدة المطلة، كيسي (2) مخدرات ومسدس بقيمة تقدر بعشرات آلاف الشواقل. تم تحويل المعطيات إلى الشرطة، لمواصلة التحقيق".

المصدر: RT

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