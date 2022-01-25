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رئيس هيئة الأركان الإيرانية: طهران تنتهج سياسة توسيع العلاقات مع الجيران ورفض الاحتلال

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رئيس هيئة الأركان الإيرانية: طهران تنتهج سياسة توسيع العلاقات مع الجيران ورفض الاحتلال
رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمي باقري ـ (وكالة الأنباء الإيرانية)
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران اللواء محمي باقري إن بلاده "تنتهج سياسة قائمة على توسيع العلاقات مع الجيران ورفض الاحتلال بجميع أشكاله".

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وخلال استقباله وزير الدفاع الأذربيجاني، الفريق ذاكر حسن اوف، قال باقري إن إيران وأذربيجان "تربطهما مساحات مشتركة كثيرة في المجالات التاريخية والدينية واللغوية".

وأعرب باقري أن عن تطلعه بأن تفضي الزيارة إلى إتاحة فرص مناسبة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية "وتعزيزها لاسيما في المجالات الدفاعية والتقنية والعسكرية بين طهران وباكو".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن باقري أن "تحرير الأراضي الأذربيجانية بعد مضي 3 عقود على احتلالها، أسرّ سماحة قائدة الثورة الإسلامية والشعب الإيراني".

 

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

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