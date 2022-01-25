فوضى في مطار إسطنبول بعد إلغاء الرحلات ومطالبات بتأمين فنادق للمسافرين (فيديوهات)

شهد مطار اسطنبول الدولي احتجاجات من مسافرين من جنسيات مختلفة، مطالبين بتأمين فنادق لهم بعد إلغاء رحلاتهم الجوية بسبب الثلوج، بحسب مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب مقاطع فيديو متداولة، احتج المسافرون الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في مطار إسطنبول على الوضع بشعارات "نحتاج إلى فندق".

İstanbul Havalimanında mahsur kalan yurtdışı yolcuları, “Otele ihtiyacımız var” sloganlarıyla durumu protesto ediyor.

(@haskologlu)pic.twitter.com/618lP4UTwC — BBO News (@bbonewstr) January 25, 2022

We’ve been stuck in #IST airport for 30 hours with no help or answers from @TurkishAirlines. Passengers are starting to protest. #getusoutpic.twitter.com/e8ytq0Ic8N — Charlene Yashouafar (@CharYashouafar) January 25, 2022

İstanbul Havalimanı’nda bazı yolcular, “We need Hotel” sloganıyla protestoya başladı.

pic.twitter.com/AYjDRuT2Jc — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) January 25, 2022

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة ورداءة الطقس إلى توقف حركة المرور في مدينة اسطنبول ووقف الرحلات الجوية في مطار اسطنبول لساعات.

وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، بدء تسيير الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي عبر مدرج واحد، بعد إغلاق لساعات بسبب كثافة الثلوج.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه تم فتح أحد المدارج في تمام الساعة 12:00 ظهر الثلاثاء، بعد إغلاق لعدة ساعات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على المدينة.

وفجر اليوم أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات من مطار إسطنبول حتى الساعة 13:00 من الثلاثاء.

وقال المدير العام للمؤسسة حسين كسكين، في تغريدة: "نظرا لاستمرار الظروف الجوية السيئة، لن يكون هناك هبوط وإقلاع للطائرات على مدارج مطار إسطنبول، والإغلاق سيستمر حتى الساعة 13:00 يوم 25 يناير (كانون الثاني) الجاري".

المصدر: RT + الأناضول