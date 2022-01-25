غيبريسوس يضمن انتخابه في مايو رئيسا لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

ضمن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، ولاية ثانية للمنظمة في انتخابات شهر مايو.

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واستطاع غيبريسوس، أن يضمن فترة ولاية ثانية بعد تصويت إجرائي، جعله المرشح الوحيد قبل تصويت القيادة في مايو.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، باتريك أموث: "أود أن أهنئ الدكتور تيدروس على ترشيحه لمنصب المدير العام لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، اعتبارا من 16 أغسطس 2022".

المصدر: AFP