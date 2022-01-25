غيبريسوس يضمن انتخابه في مايو رئيسا لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية
Globallookpress
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ضمن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، ولاية ثانية للمنظمة في انتخابات شهر مايو.
واستطاع غيبريسوس، أن يضمن فترة ولاية ثانية بعد تصويت إجرائي، جعله المرشح الوحيد قبل تصويت القيادة في مايو.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، باتريك أموث: "أود أن أهنئ الدكتور تيدروس على ترشيحه لمنصب المدير العام لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، اعتبارا من 16 أغسطس 2022".
المصدر: AFP
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