إندونيسيا وسنغافورة توقعان سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية والدبلوماسية

وقعت إندونيسيا وسنغافورة اليوم الثلاثاء سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية والدبلوماسية الرئيسية التي بدا أنها تمثل نقطة تحول في العلاقات بين الجارتين في جنوب شرق آسيا.

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون الدفاعي، إلى جانب معاهدات منفصلة بشأن تسليم المجرمين وحقوق المجال الجوي ، بحضور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وقال لي في مؤتمر صحفي مشترك مع ويدودو: "لقد ظلوا على جدول أعمالنا الثنائي لعدة عقود، لقد عملنا معًا وناقشناهم مرات عديدة من قبل".

بدوره، قال رئيس وزراء إندونيسيا، جوكو ويدودو: "في المستقبل، من المأمول أن يستمر تعزيز التعاون في إنفاذ القانون وسلامة الطيران والدفاع والأمن في البلدين على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة".

وأعقبت مراسم التوقيع في منتجع جزيرة بنتان الإندونيسية المجاورة لسنغافورة مفاوضات مطولة وصعبة.

وقد تم توقيع اتفاقية دفاع مماثلة لأول مرة من قبل البلدين في أبريل 2007، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد معارضة البرلمان الإندونيسي.

وستمنح اتفاقية تسليم المجرمين جاكرتا القدرة على ملاحقة رجال الأعمال الإندونيسيين البارزين المتهمين باختلاس مليارات الدولارات بعد الأزمة المالية 1997-1998 والفرار إلى الدولة المجاورة، إذا تم التصديق على المعاهدات من قبل المشرعين في كلا البلدين.

المصدر: أسوشييتيد بريس