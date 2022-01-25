السعودية تسجل 4541 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت السلطات الصحية في السعودية 4541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 4541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 661733 إصابة.

وأضافت أنه تم تسجيل 5212 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عد المتعافين 611342 شخصا.

وأكدت تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع الإجمالي إلى 8924 حالة وفاة.





المصدر: "سبق"