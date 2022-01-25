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الكرملين: بوتين وماكرون سيبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا قبل نهاية الأسبوع

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الكرملين: بوتين وماكرون سيبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا قبل نهاية الأسبوع
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان هاتفيا الوضع حول أوكرانيا قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المتحدث باسم الكرملين في معرض جوابه عن سؤال حول متى يمكن للزعيمين الروسي والفرنسي التحدث بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا: "ستجرى مثل هذه المحادثة بحلول نهاية هذا الأسبوع، يجري الإعداد لها الآن".

المصدر: تاس

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