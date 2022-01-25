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استطلاع: نسبة تأييد الأمريكيين لبايدن تصل إلى مستوى متدن جديد

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استطلاع: نسبة تأييد الأمريكيين لبايدن تصل إلى مستوى متدن جديد
AFP
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انخفضت نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس جو بايدن ووصلت إلى مستوى متدن جديد، وفق استطلاع جديد لجامعة هارفرد، بالتعاون مع شركة الأبحاث، the harris poll.

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وانخفضت نسبة تأييد بايدن إلى 39 بالمئة في الاستطلاع ، الذي صدر حصريا لصحيفة The Hill.

وقال 18 في المئة من الناخبين المسجلين إنهم يوافقون بشدة على الأداء الوظيفي الذي يقوم به بايدن، بينما قال 21 في المائة إنهم يوافقون على هذا الأداء إلى حد ما. وفي الوقت نفسه، قال 53 في المئة إنهم يرفضون إلى حد ما، أو بشدة، أداء بايدن.

ونسبة التأييد التي حصل عليها الرئيس بايدن، هي الأدنى له منذ أن بدأ الاستطلاع قياسها لأول مرة في مارس.

وشمل استطلاع هارفارد وHarris Poll 1815 ناخبا مسجلا ، وجرى في الفترة من 19 إلى 20 يناير. 

وقال مارك بن، خبير استطلاعات الرأي: "هذا مستوى منخفض جديد للرئيس بايدن الذي يكافح لحل عدد لا يحصى من القضايا، من الجائحة والاقتصاد إلى الهجرة والجريمة التي تزعج الأمريكيين".

المصدر: the hill

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