"فرانس برس": الولايات المتحدة أوقفت حوالي مليوني مهاجر على حدودها الجنوبية العام الماضي

أظهرت أرقام رسمية، أن السلطات الأمريكية أوقفت ما يقرب من مليوني مهاجر على الحدود الجنوبية خلال عام 2021، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وأفادت الأرقام، بأن السلطات الأميركية أوقفت ما يقرب من 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة من المكسيك في شهر ديسمبر وحده، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للتوقيفات على الحدود الجنوبية إلى ما يقرب من المليونين، وهي حصيلة قياسية.

هذا وانخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في بداية جائحة كوفيد-19، لكن الوتيرة بدأت بالازدياد في وقت لاحق من عام 2020، لترتفع بشكل كبير منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير العام الماضي.

وتختلف أرقام المهاجرين في الصيف عن الأرقام الفصلية، فالطقس البالغ الحرارة عادة يؤدي إلى تراجع عدد الساعين للعبور، غير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قالت إن عددا "غير مسبوق" من المهاجرين، قرابة 200 ألف، تم اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني الحدود الأميركية المكسيكية في شهر يوليو الماضي.

المصدر: AFP