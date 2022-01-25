بلينكين: سنرسل ردودنا المكتوبة إلى روسيا هذا الأسبوع بشأن الضمانات الأمنية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سنرسل ردودنا المكتوبة إلى روسيا هذا الأسبوع على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية وسننتظر جواب موسكو.

وأضاف بلينكين متحدثا في ندوة تم بثها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، "إن السلطات الأمريكية سترسل ردودها المكتوبة إلى روسيا هذا الأسبوع على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك ستنتظر رد موسكو عليها".

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وأضاف، "أتوقع أنه في وقت ما من هذا الأسبوع سنشارك وثائقنا مع روسيا. وأتوقع أن يفعل حلف شمال الأطلسي الشيء نفسه. ثم سنرى كيف سيكون رد فعل روسيا ، إذا رأت أساسا لمواصلة الحوار استمروا في طريق الدبلوماسية، التي هي بالتأكيد (بالنسبة لنا) المسار المفضل ".

في 17 ديسمبر من العام الماضي، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقيات روسية بشأن الضمانات الأمنية التي تتوقعها موسكو من واشنطن وحلف شمال الأطلسي. اتفاقيتان - مع الولايات المتحدة وأعضاء الحلف - تشير ضمنا، من بين أمور أخرى، إلى رفض توسيع الناتو إلى الشرق، بما في ذلك رفض انضمام أوكرانيا إليه، فضلا عن فرض قيود على نشر هجوم خطير. للأسلحة، ولا سيما النووية.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: نوفوستي