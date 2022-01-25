وسائل إعلام: وزارة الخارجية الكندية تعرضت لهجوم سيبراني
Globallookpress Lars Hagberg
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أفادت وسائل الإعلام الكندية نقلا عن مصادرها في وزارة الخارجية للبلاد، بأن خوادم الوزارة تعرضت لهجوم سيبراني من قبل هاكرز مجهولين الأسبوع الماضي.
وأوضحت مصادر لقناة CTV الكندية أن الحادث وقع في 19 يناير الجاري، وأسفر الهجوم عن عطل في بعض الخوادم، أصبح بسببه من المستحيل لموظفي الوزارة الوصول إلى الخوادم.
ولم توضح المصادر في الخارجية الكندية ما هو البلد الذي قد يكون مصدر الهجوم، مشيرة إلى أن التحقيق فيه لا يزال مستمرا.
وحسب القناة، فإنه لا توجد أي معلومات عن إصابة خوادم أي وزارات كندية أخرى جراء الهجوم.
المصدر: "تاس"
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