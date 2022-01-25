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مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات في تدافع أمام استاد رياضي في الكاميرون

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مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات في تدافع أمام استاد رياضي في الكاميرون
Gettyimages.ru
مباريات كأس إفريقيا في الكاميرون
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لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في تدافع أمام استاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون، قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم.

وقالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في" إن "تدافعا على مدخل إستاد أوليمبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى".

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وأشارت إلى أن حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة.

ووقع التدافع قبيل مباراة المنتخب الكاميروني ومنتخب جزر القمر.

المصدر: "أ ف ب"

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